Головна » Новини » Політика

Рубіо і Лавров продовжать опрацювання плану можливої зустрічі Трампа і Путіна, - WSJ

Вашингтон, Вівторок 21 жовтня 2025 22:24
Рубіо і Лавров продовжать опрацювання плану можливої зустрічі Трампа і Путіна, - WSJ Фото: держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрілися в Саудівській Аравії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Держсекретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров продовжать контакти, щоб розробити план зустрічі на рівні лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Високопоставлений представник адміністрації президента Дональда Трампа в коментарі виданню зазначив, що Росія підтвердила свою неготовність угоди. Але, за його словами, під час розмови з Трампом минулого тижня російський диктатор Володимир Путін висловив готовність обговорити питання, які могли б допомогти зблизити позиції Москви і Вашингтона.

Це, за словами джерел WSJ, залишає надію на проведення нового саміту Трампа і Путіна в майбутньому, навіть якщо він відбудеться не так скоро, як припускав президент США.

Очікується, що Рубіо і Лавров візьмуть участь у саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Малайзії наприкінці місяця. У Білому домі зазначили, що їхньої окремої зустрічі поки що не заплановано.

Зустріч Рубіо і Лаврова

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп після переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним анонсував зустріч американських чиновників із російськими. За його словами, США на переговорах представить держсекретар Марко Рубіо.

Учора, 20 жовтня, Рубіо і Лавров провели телефонну розмову. Під час неї вони обговорювали "подальші кроки" після дзвінка Трампа і Путіна.

Водночас уже сьогодні, 21 жовтня, західні ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі написали, що планування зустрічі Трампа і Путіна було припинено.

Водночас Axios писало, що Рубіо і Лавров провели продуктивну телефонну розмову і в їхній зустрічі поки що немає сенсу.

Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Марко Рубіо Зустріч Трампа та Путіна Лавров Війна в Україні
