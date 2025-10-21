Рубио и Лавров продолжат проработку плана возможной встречи Трампа и Путина, - WSJ

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжат контакты, чтобы разработать план встречи на уровне лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Высокопоставленный представитель администрации президента Дональда Трампа в комментарии изданию отметил, что Россия подтвердила свою неготовность к сделке. Но, по его словам, во время разговора с Трампом на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин выразил готовность обсудить вопросы, которые могли бы помочь сблизить позиции Москвы и Вашингтона.

Это, по словам источников WSJ, оставляет надежду на проведение нового саммита Трампа и Путина в будущем, даже если он состоится не так скоро, как предполагал президент США.

Ожидается, что Рубио и Лавров примут участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии в конце месяца. В Белом доме отметили, что их отдельная встреча пока не запланирована.