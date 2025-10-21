ua en ru
Вт, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Рубио и Лавров продолжат проработку плана возможной встречи Трампа и Путина, - WSJ

Вашингтон, Вторник 21 октября 2025 22:24
UA EN RU
Рубио и Лавров продолжат проработку плана возможной встречи Трампа и Путина, - WSJ Фото: госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров встретились в Саудовской Аравии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжат контакты, чтобы разработать план встречи на уровне лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Высокопоставленный представитель администрации президента Дональда Трампа в комментарии изданию отметил, что Россия подтвердила свою неготовность к сделке. Но, по его словам, во время разговора с Трампом на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин выразил готовность обсудить вопросы, которые могли бы помочь сблизить позиции Москвы и Вашингтона.

Это, по словам источников WSJ, оставляет надежду на проведение нового саммита Трампа и Путина в будущем, даже если он состоится не так скоро, как предполагал президент США.

Ожидается, что Рубио и Лавров примут участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии в конце месяца. В Белом доме отметили, что их отдельная встреча пока не запланирована.

Встреча Рубио и Лаврова

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным анонсировал встречу американских чиновников с российскими. По его словам, США на переговорах представит госсекретарь Марко Рубио.

Вчера, 20 октября, Рубио и Лавров провели телефонный разговор. В его ходе они обсуждали "дальнейшие шаги" после звонка Трампа и Путина.

При этом уже сегодня, 21 октября, западные СМИ со ссылкой на источники в Белом доме написали, что планирование встречи Трампа и Путина было приостановлено.

В то же время Axios писало, что Рубио и Лавров провели продуктивный телефонный разговор и в их встрече пока нет смысла.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Марко Рубио Встреча Трампа и Путина Лавров Война в Украине
Новости
США и Россия приостановили подготовку к встрече Трампа и Путина, - NBC News
США и Россия приостановили подготовку к встрече Трампа и Путина, - NBC News
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию