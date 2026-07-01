Рубио готов уступить Вэнсу на следующих выборах президента США, - AP

Госсекретарь США Марко Рубио не будет баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии на выборах в 2028 году, если о таком намерении заявит вице-президент Джей Ди Вэнс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

По данным издания, Рубио в разговорах со своими советниками и помощниками неоднократно упоминал о своем намерении уступить место Венсу.

AP отмечает, что в последние месяцы Рубио, занимая должности госсекретаря и помощника президента по национальной безопасности, значительно укрепил свое влияние в администрации, назначив своих сторонников на ключевые должности в Совете национальной безопасности Белого дома.

Издание также отмечает, что Рубио и Вэнс производят разные подходы к реализации внешнеполитической и оборонной повестки дня президента США Дональда Трампа.

Так, Венс уже несколько раз критиковал Израиль за его действия в Ливане, тогда как Рубио сохраняет поддержку Тель-Авива или воздерживается от комментариев по поводу ливанской ситуации.

В частности, госсекретарь США относился к возможности достичь приемлемого соглашения с Тегераном настолько скептически, что в апреле отказался возглавить делегацию на переговорах в Пакистане.

Вэнс в свою очередь увидел в этом шанс укрепить внешнеполитические позиции и, по данным издания, дважды просил Трампа поручить руководство миссией ему, пока президент не согласился.

При этом пресс-секретарь Госдепа Томми Пиготт подчеркнул, что "Рубио и вся администрация на 100% действуют в полном согласии с президентом Трампом".

По мнению дипломата Яна Келли, и Вэнс, и Рубио имеют равные амбиции стать преемниками Трампа, однако в случае провала переговоров с Ираном Венса может ожидать "провала" в плане президентского выдвижения.

Как сообщает АР, взгляды политиков очевидно расходятся: Рубио опирается на доктрину Рональда Рейгана о важности "свободного мира", в то время как Вэнс не интересуется этой концепцией и говорит языком отказа от "абстракций".

Кроме того, по словам собеседников AP, Рубио использует свое положение, чтобы перестраивать Совет национальной безопасности под себя, назначая в последние недели близких союзников на ключевые должности в Белом доме.

Среди них - бывший советник по Госдепартаменту Майк Нитхэм, занявший пост заместителя советника по национальной безопасности, а также Джереми Льюин, ранее курировавший ликвидацию USAID, который теперь назначен заместителем секретаря из западного полушария.