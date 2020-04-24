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За рубежом от коронавируса лечатся более 160 украинцев

Новости » Коронавирус     24.04.2020 - 00:27
За рубежом от коронавируса лечатся более 160 украинцев
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Еще 56 украинцев побороли болезнь

За рубежом на лечении от коронавирусной инфекции находится 161 украинец. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Отмечается, что больше всего украинцев проходят лечение в Италии. Там лечится 121 гражданин Украины. Кроме того, украинцы лечатся от COVID-19 в Греции, Испании, Швеции, Чехии, Германии и других странах.

В общем от коронавируса за рубежом выздоровели 56 украинцев. Больше всего - в Греции. Там выздоровели 22 человека.

Семь граждан Украины за рубежом умерли с начала пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Украину вскоре вернутся 69 украинских моряков, которые находились на карантине на судне Eleftherios Venizelos у берегов Греции. Еще остаются 12 украинских моряков на судне в условиях карантина.

Напомним, вчера, 22 апреля, в Лондоне (Великобритания) умер от коронавируса украинец.

РБК-Украина писало, что возвращение украинцев из других стран в связи с коронавирусом планируют осуществить до 12 мая. В МИД подчеркивают, что немедленного возвращения в Украину нуждаются около 9 тысяч граждан.

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