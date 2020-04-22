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В Британии умер украинец от коронавируса, - МИД

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 12:25
В Британии умер украинец от коронавируса, - МИД
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Родными умершего принимается решение о кремации тела

В Лондоне (Великобритания) умер от коронавируса украинец. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Он отметил, что сейчас родными умершего принимается решение о кремации тела.

"17.04.2020 Посольство Украины в Великобритании подтвердило случай смерти гражданина Украины COVID-19. Гражданин Украины умер 14.04.2020 в больнице г. Лондон", - сообщил он.

Погорельцев добавил, что украинским посольством в сотрудничестве с ритуальным агентством предоставляется необходимое содействие семье по обеспечению репатриации урны с прахом умершего в Украину.

Напомним, возвращение украинцев из других стран в связи с коронавирусом планируют осуществить до 12 мая.

В МИД подчеркивают, что в немедленном возвращении в Украину нуждаются около 9 тысяч граждан. Поэтому сейчас совместно с Минифраструктуры и авиаперевозчиками рассматривают несколько возможных маршрутов для возвращения украинцев.

РБК-Украина писало, что за рубежом от коронавируса вылечились 50 граждан Украины.

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