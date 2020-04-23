ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Карантин на судне в Греции: около 70 украинских моряков возвращаются в Украину

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 18:14
Карантин на судне в Греции: около 70 украинских моряков возвращаются в Украину
Фото: лайнер El Venizelos (wikipedia.org)

Еще 12 украинцев остаются на карантине

В Украину в скором времени вернутся 69 украинских моряков, которые находились на карантине на судне Eleftherios Venizelos у берегов Греции. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

При этом в МИД отметили, что еще 12 украинских моряков остаются на судне в условиях карантина.

"С 3 по 21 апреля моряки находились на карантине с соблюдением требований ВОЗ и Министерства здравоохранения Греции. Срок обязательной обсервации завершился, а тестирование на наличие коронавирусной инфекции показало отрицательный результат. Наконец 69 моряков - членов экипажа выехали из Греции и вскоре вернутся в Украину", - сообщили в МИД.

Отметим, в конце марта у членов экипажа судна Eleftherios Venizelos, которое прибыло к берегу Греции, обнаружили коронавирус. В итоге судно поместили под карантин.

Ранее РБК-Украина писало, что в открытом море недалеко от Майами (штат Флорида, США) остановился круизный лайнер Carnival Elation, на борту которого находятся 250 граждан Украины. Причиной остановки лайнера стал карантин.

Макрон планирует отменить карантин сразу во всех регионах Франции Хорватия начинает постепенный выход из карантина с 27 апреля
Новости Украины Грецияукраинские морякиКоронавирус
News
On Top