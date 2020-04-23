Карантин на судне в Греции: около 70 украинских моряков возвращаются в Украину

Фото: лайнер El Venizelos (wikipedia.org)

Еще 12 украинцев остаются на карантине

В Украину в скором времени вернутся 69 украинских моряков, которые находились на карантине на судне Eleftherios Venizelos у берегов Греции. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

При этом в МИД отметили, что еще 12 украинских моряков остаются на судне в условиях карантина.

"С 3 по 21 апреля моряки находились на карантине с соблюдением требований ВОЗ и Министерства здравоохранения Греции. Срок обязательной обсервации завершился, а тестирование на наличие коронавирусной инфекции показало отрицательный результат. Наконец 69 моряков - членов экипажа выехали из Греции и вскоре вернутся в Украину", - сообщили в МИД.

Отметим, в конце марта у членов экипажа судна Eleftherios Venizelos, которое прибыло к берегу Греции, обнаружили коронавирус. В итоге судно поместили под карантин.

Ранее РБК-Украина писало, что в открытом море недалеко от Майами (штат Флорида, США) остановился круизный лайнер Carnival Elation, на борту которого находятся 250 граждан Украины. Причиной остановки лайнера стал карантин.