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МИД назвал сроки возвращения украинцев из других стран

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 13:52
МИД назвал сроки возвращения украинцев из других стран
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Рейсов по возврату украинцев планируют осуществить несколько

Возвращение украинцев из других стран в связи с коронавирусом планируют осуществить до 12 мая. Об этом в ответ на запрос РБК-Украина сообщила заместитель начальника управления консульской защиты МИД Украины Елена Яловая.

По ее словам, рейсов по возврату украинцев планируют осуществить несколько.

"Мы не исключаем, что до 12 мая состоятся рейсы, которые будут возвращать наших граждан. Однако, это также в компетенции других органов, не только в Украине, но и заграницей", - сообщила Яловая.

В МИД подчеркивают, что в немедленном возвращении в Украину нуждаются около 9 тысяч граждан. Поэтому сейчас совместно с Минифраструктуры и авиаперевозчиками рассматривают несколько возможных маршрутов для возвращения украинцев.

"Мы заинтересованы, чтобы вернуть наших граждан как можно быстрее, но в наиболее безопасный для них способ. Я думаю, что это будет происходить постоянно, учитывая то, какое количество граждан в этом нуждается", - рассказала она.

По ее словам, это будет не один рейс, ведь наши граждане находятся в разных уголках мира.

"Поэтому рассматриваются разные маршруты. Прорабатывается логистика, как их доставить, скажем, к возможному пункту пересечения границы. Рассматриваются все виды транспортировки. И логистика разрабатывает постоянно новые маршруты и новые возможности... Приоритетными сейчас являются граждане, которые находятся в Индии, это Гоа. Также это Индонезия, украинцы, которые находятся в Казахстане, Иране...", - заявила она.

Напомним, за рубежом от коронавируса вылечились 50 граждан Украины.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в начале мая.

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