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За рубежом бывают треть украинцев: основные направления

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Украина, Вторник 21 декабря 2021 12:02
За рубежом бывают треть украинцев: основные направления Фото: две трети украинцев за границей не бывают (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Около 34% украинцев пересекали государственную границу в течение последних четырех лет (с 2017 года). Несколько чаще пересекали границу жители западного региона (около 41%), а среди жителей центра, юга и востока Украины границу пересекали примерно одинаковые доли граждан (около 30-34%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

За рубежом бывают треть украинцев: основные направления

Чаще всего украинцы пересекали воздушную границу Украины при путешествиях самолетом (52%). Также 40% отметили, что они пересекали наземную границу с Польшей, около 17% пересекали наземную границу с РФ, еще 13% пересекали наземную границу с Венгрией. Наземные границы с другими государствами пересекали менее 10% украинцев.

Лишь около 3% пересекали границу с оккупированными территориями ОРДЛО или админграницу с Крымом. Как отмечают социологи, эти показатели рассчитаны от тех, кто пересекал границу в течение последних четырех лет. То есть, в целом среди населения Украины тех, кто пересекал границу с оккупированными территориями ОРДЛО, около 1%.

За рубежом бывают треть украинцев: основные направления

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 22 октября по 12 ноября 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проводился среди 2003 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Исследование проведено по заказу общественной организации "Европа без барьеров". Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.

Напомним, в ноябре 2021 года самыми большими союзниками Украины опрошенные считают Канаду (61%), Литву (59%), Польшу (67%) и Великобританию (56%), а также США (61%) и Турцию (52%).

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