За кордоном бувають третина українців: основні напрямки

Близько 34% українців перетинали державний кордон протягом останніх чотирьох років (з 2017 року). Дещо частіше перетинали кордон мешканці західного регіону (близько 41%), а серед мешканців центру, півдня та сходу України кордон перетинали приблизно однакові частки громадян (близько 30-34%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду " Демократичні ініціативи " та КМІС.

Найчастіше українці перетинали повітряний кордон України при подорожах літаком (52%). Також 40% відзначили, що вони перетинали наземний кордон із Польщею, близько 17% перетинали наземний кордон з РФ, ще 13% перетинали наземний кордон з Угорщиною. Наземні кордони з іншими державами перетинали менше 10% українців.

Лише близько 3% перетинали кордон з окупованими територіями ОРДЛО чи адмінмежу з Кримом. Як зазначають соціологи, ці показники обраховані від тих, хто перетинали кордон протягом останніх чотирьох років. Тобто, загалом серед населення України тих, хто перетинали кордон з окупованими територіями ОРДЛО, близько 1%.

Дослідження проведене фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 22 жовтня по 12 листопада 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проводилося серед 2003 респонденті методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Дослідження проведене на замовлення громадської організації "Європа без бар’єрів". Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.