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Украинцы считают враждебными только две страны

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Украина, Пятница 10 декабря 2021 11:31
Украинцы считают враждебными только две страны Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Александр Белоус

Украинцы считают враждебными только две страны - Россию и Беларусь. Отношение к последней существенно ухудшилось лишь в последнее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Большинство опрошенных (72%) считают Россию враждебной страной, только 12% - союзной. За последние год количество респондентов, которые считают Беларусь враждебной страной в отношении Украины, выросло более чем вдвое (с 22 до 48%).

Крупнейшими союзниками Украины опрошенные считают Канаду (61%), Литву (59%), Польшу (67%) и Великобританию (56%), а также США (61%) и Турцию (52%). Несколько реже считают союзниками Францию (51%), Германию (51%) и Китай (22%), последнюю считают скорее нейтральной страной.

За последний год ощутимо в лучшую сторону изменилось отношение к Турции и Великобритании и ухудшилось к Беларуси.

Украинцы считают враждебными только две страны

Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 6-8 ноября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, Владимир Путин и Александр Лукашенко возглавили антирейтинг симпатий украинцев. В сентябре 2021 года украинцы негативно относились только к руководителям Беларуси и России. Антирейтинг возглавляет Путин, к которому негативно относятся 81% опрошенных, положительно - лишь 15%.

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