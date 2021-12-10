Украинцы считают враждебными только две страны - Россию и Беларусь. Отношение к последней существенно ухудшилось лишь в последнее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

Большинство опрошенных (72%) считают Россию враждебной страной, только 12% - союзной. За последние год количество респондентов, которые считают Беларусь враждебной страной в отношении Украины, выросло более чем вдвое (с 22 до 48%).

Крупнейшими союзниками Украины опрошенные считают Канаду (61%), Литву (59%), Польшу (67%) и Великобританию (56%), а также США (61%) и Турцию (52%). Несколько реже считают союзниками Францию (51%), Германию (51%) и Китай (22%), последнюю считают скорее нейтральной страной.

За последний год ощутимо в лучшую сторону изменилось отношение к Турции и Великобритании и ухудшилось к Беларуси.

Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 6-8 ноября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.