Кордон пандемії: у США кількість вакцинованих перевищила кількість тих, що заразилися

Фото: вакцинація від коронавіруса (freepik)

У Сполучених Штатах кількість людей, які вакцинувалися від COVID-19, перевищила кількість хворих з початку пандемії. З початку вакцинації одну або дві дози препарату від коронавірусу отримали вже 26,5 млн американців.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що з моменту реєстрації першого інфікованого на території країни було зафіксовано 26,2 млн випадків зараження.

За даними видання, в середньому в Сполучених Штатах щодня вводиться близько 1,35 млн доз вакцини, що, за оцінками агентства, більше ніж у будь-якій іншій країні світу.

За даними Університету Джонса Хопкінса в США через коронавірус померли понад 443 тисяч осіб. Сполучені Штати за показниками смертності та кількості інфікованих займає перше місце у світі.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах щодня вакцинують від коронавірусу близько 1,2 млн осіб. У семи американських штатах першу дозу вакцини отримали вже понад 10% дорослого населення.

Крім того, у США виявили перші випадки зараження "південноафриканським" штамом коронавірусу.