Рубан выехал за пределы Украины

Подозреваемый в подготовке терактов бывший руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан покинул Украину. Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру сообщает "Интерфакс-Украина".

В Генпрокуратуре подтвердили, что Рубан покинул территорию Украины. В то же время уточняется, что подозреваемому после освобождения из-под стражи не ограничивали свободу передвижения, в том числе не запрещали выезд из страны.

Также сообщается, что адвокат Рубана Валентин Рыбин рассчитывает, что он вернется к следующему заседанию суда, которое запланировано на 7 мая.

Напомним, ранее 16 апреля Броварской городской суд выпустил из-под ареста Владимира Рубана и народного депутата Надежду Савченко. Решение было вынесено в связи с истечением срока ареста, который завершился 15 апреля.

Отметим, 23 апреля Савченко вернулась на работу в Верховную раду.

8 марта 2018 года Рубана задержали украинские пограничники на контрольном пункте "Майорск" при попытке ввоза из оккупированной территории крупной партии оружия и боеприпасов, после чего его передали в СБУ. На следующий день ему сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием и подготовке теракта.