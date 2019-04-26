Рубан виїхав за межі України

Підозрюваний у підготовці терактів колишній керівник Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан залишив Україну. Про це з посиланням на Генпрокуратуру повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У Генпрокуратурі підтвердили, що Рубан залишив територію України. У той же час уточнюється, що підозрюваному після звільнення з-під варти не обмежували свободу пересування, у тому числі не забороняли виїзд з країни.

Також повідомляється, що адвокат Рубана Валентин Рибін розраховує, що він повернеться до наступного засідання суду, яке заплановано на 7 травня.

Нагадаємо, раніше 16 квітня Броварський міський суд випустив з-під арешту Володимира Рубана і народного депутата Надію Савченко. Рішення було винесено у зв'язку із закінченням терміну арешту, який завершився 15 квітня.

Відзначимо, 23 квітня Савченко повернулася на роботу до Верховної ради.

8 березня 2018 року Рубана затримали українські прикордонники на контрольному пункті "Майорськ" при спробі ввезення з окупованої території великої партії зброї та боєприпасів, після чого його передали в СБУ. Наступного дня йому повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці теракту.