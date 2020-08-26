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Рубан объяснил снижение случаев коронавируса в Киеве

Киев, Среда 26 августа 2020 10:36
Рубан объяснил снижение случаев коронавируса в Киеве
Фото: Олег Рубан (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский, Марианна Присяжнюк

Спад заболеваемости связан с выходными днями

В Киеве наблюдается снижение новых случаев коронавируса. Глава Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан рассказал, что спад заболеваемости связан с выходными днями.

Об этом Олег Рубан сообщил РБК-Украина.

"На выходных люди меньше обращаются за помощью (медицинской - ред.). Более того, тесты делают частные лаборатории, они тоже не работают на выходных. Поэтому, ситуация такая же",- сказал Рубан.

Напомним, в Киеве 23 августа был зафиксирован антирекорд коронавируса, тогда было зарегистрировано 307 новых случаев. Затем, 24 и 25 августа, суточный показатель снизился до 209 и 130 заражений соответственно. По состоянию на сегодня в столице зарегистрировали 95 новых случаев COVID-19.

Добавим, в Украине фиксируют рост новых случаев коронавируса, за сутки заразились еще 1670 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине хотят продлить карантин до 1 ноября в связи с негативной динамикой новых случаев коронавируса.

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