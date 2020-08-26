Рубан пояснив зниження випадків коронавірусу у Києві

Фото: Олег Рубан (РБК-Україна)

Спад захворюваності пов'язаний з вихідними днями

У Києві спостерігається зниження нових випадків коронавірусу. Голова Держпродспоживслужби міста Києва Олег Рубан розповів, що спад захворюваності пов'язаний з вихідними днями.

Про це Олег Рубан повідомив РБК-Україна.

"На вихідних люди менше звертаються за допомогою (медичною - ред.). Більш того, тести роблять приватні лабораторії, вони теж не працюють на вихідних. Тому, ситуація така ж сама",- сказав Рубан.

Нагадаємо, у Києві 23 серпня був зафіксований антирекорд коронавірусу, тоді було зареєстровано 307 нових випадків. Потім, 24 та 25 серпня, добовий показник знизився до 209 та 130 інфікувань відповідно. Станом на сьогодні у столиці зареєстрували 95 нових випадків COVID-19.

Додамо, в Україні фіксують ріст нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 1670 людей.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні хочуть продовжити карантин до 1 листопада у зв'язку з негативною динамікою нових випадків коронавірусу.