РПЦ сменила предстоятеля белорусской церкви

Русская православная церковь (РПЦ) сменила предстоятеля Белорусской православной церкви. Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Павел подал прошение об освобождении от должности.

Соответствующее решение принял Синод РПЦ, передают "РИА Новости".

Сообщается, что РПЦ освободила митрополита Минского и Заславского Павла от должности патриаршего экзарха всея Беларуси.

"Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией", - сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он также добавил, что митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии РПЦ.

Отмечается, что впервые БПЦ возглавил белорусский митрополит. Как пишут местные СМИ, епископ Вениамин имеет репутацию очень религиозного и молитвенного человека.

Издание "Наша Нива" пишет, что о назначении экзархом Беларуси Вениамин узнал от журналистов.

Напомним, ранее Православная церковь Беларуси призвала остановить акции протеста в стране; в то же время церковь осудила избиение демонстрантов и массовые задержания.

Отметим, Белорусская церковь является экзархатом РПЦ, соответственно, она не признала автокефалию Православной церкви Украины.