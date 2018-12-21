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Белорусская церковь не признала автокефалию Православной церкви Украины

Новости » Политика    21.12.2018 - 10:16
Белорусская церковь не признала автокефалию Православной церкви Украины
Фото: предстоятель БПЦ Павел (wikipedia.org)

Церковь Беларуси назвала раскольнической новую украинскую церковь

Белорусская православная церковь не признала автокефалию новой Православной церкви Украины и назвала ее раскольнической. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте Белорусской церкви.

Сообщается, что вчера прошло общее собрание Минской епархии во главе с предстоятелем БПЦ митрополитом Павлом, в итоговом заявлении которого Белорусская церковь признает "раскольническим сообществом так называемую Автокефальную Православную Церковь Украины во главе с так называемым митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием".

Отметим, Белорусская церковь является экзархатом Московского патриархата (как и УПЦ МП), то есть  каноническим подразделением Русской православной церкви на территории Беларуси.

Напомним, накануне Верховная рада обязала УПЦ Московского патриархата переименоваться в Русскую православную церковь в Украине.

Также вчера представители УПЦ МП попросили президента Петра Порошенко наложить вето на принятый закон. По их мнению, решение о переименовании нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих Украины.

 

Парубий подписал закон о переименовании УПЦ МП в Русскую православную церковь
Новости Украины БеларусьцерковьАвтокефалия
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