Белорусская церковь не признала автокефалию Православной церкви Украины

Фото: предстоятель БПЦ Павел (wikipedia.org)

Церковь Беларуси назвала раскольнической новую украинскую церковь

Белорусская православная церковь не признала автокефалию новой Православной церкви Украины и назвала ее раскольнической. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте Белорусской церкви.

Сообщается, что вчера прошло общее собрание Минской епархии во главе с предстоятелем БПЦ митрополитом Павлом, в итоговом заявлении которого Белорусская церковь признает "раскольническим сообществом так называемую Автокефальную Православную Церковь Украины во главе с так называемым митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием".

Отметим, Белорусская церковь является экзархатом Московского патриархата (как и УПЦ МП), то есть каноническим подразделением Русской православной церкви на территории Беларуси.

Напомним, накануне Верховная рада обязала УПЦ Московского патриархата переименоваться в Русскую православную церковь в Украине.

Также вчера представители УПЦ МП попросили президента Петра Порошенко наложить вето на принятый закон. По их мнению, решение о переименовании нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих Украины.