РПЦ розірвала зв'язки з ще однією церквою через ПЦУ

Фото: предстоятель ПЦУ Епіфаній (РБК-Україна)

РПЦ припинить поминання Олександрійського патріарха після визнання ПЦУ

Російська православна церква (РПЦ) офіційно розриває зв'язки з Олександрійським патріархатом через визнання автокефалії Православної церкви України (ПЦУ). Про це йдеться у рішенні Синоду РПЦ, передають російські ЗМІ.

Повідомляється, що Синод РПЦ підтвердив неможливість поминання імені патріарха Олександрійського Феодора в диптихах. Крім того, РПЦ припиняє молитовне та євхаристійне спілкування з ним і тими ієрархами, які підтримали або в майбутньому підтримають "легалізацію українського розколу".

Нагадаємо, патріархат Олександрійський і всієї Африки офіційно визнав Православну церкву України у листопаді 2019 року. Зокрема, патріарх Феодосій надіслав листа, в якому повідомив про визнання Томосу Вселенського патріархату про автокефалію ПЦУ і включення імені предстоятеля Епіфанія у диптих.

До цього Польська автокефальна православна церква (ПАПЦ) не змінила позицію щодо ПЦУ, і фактично підтвердила відмову в її визнанні.

Зазначимо, крім олександрійських ієрархів Російська православна церква розірвала зв'язки з ієрархами Елладської православної церкви, які визнали Православну церкву України.