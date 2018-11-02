В РПЦ прокомментировали отмену Константинополем УПЦ Московского патриархата

Фото: Александр Волков (facebook.com/Alexander Volkov)

Пресс-секретарь патриарха Кирилла назвал заявления Константинополя "тревожными"

В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали заявление Константинополя об отмене Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Александра Волкова, пресс-секретаря патриарха РПЦ Кирилла.

В частности, Волков заявил, что высказывания архиерея Константинопольской церкви, представителя Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей Иова (Гечи) являются "весьма тревожными".

"Раздаются очень тревожные заявления архиепископа Иова (Гечи). Мы серьезно обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья. В случае необходимости мы готовы помочь собрату с лечением или с направлением его на учебу в одной из семинарий нашей церкви", - написал Волков в Facebook.

Напомним, ранее архиерей Константинопольской церкви Иов заявил, что в Украине с 11 октября канонически не существует Украинской православной церкви Московского патриархата. Это произошло после того, как Константинополь отменил синодальный акт о передаче Киевской митрополии Русской православной церкви.

Верховный суд рассматривать три иска от церковных общин Украинской православной церкви МП относительно постановления Верховной рады от 19 апреля 2018 года "О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине".

Добавим, в Константинополе сообщили что Единственная автокефальная церковь после получения томоса будет называться Православная церковь в Украине.