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У РПЦ прокоментували скасування Константинополем УПЦ Московського патріархату

Новини » Суспільство    02.11.2018 - 19:00
Фото: Олександр Волков (facebook.com/Alexander Volkov)
Фото: Олександр Волков (facebook.com/Alexander Volkov)

Прес-секретар патріарха Кирила назвав заяви Константинополя "тривожними"

У Російській православній церкві (РПЦ) прокоментували заяву Константинополя щодо скасування Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Олександра Волкова,   прес-секретаря патріарха РПЦ Кирила.

Зокрема, Волков заявив, що висловлювання архієрея Константинопольської церкви, представника Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков Іова (Гечі) є "досить тривожними".

 

"Лунають дуже тривожні заяви архієпископа Йова (Гечі). Ми серйозно занепокоєні станом його душевного і духовного здоров'я. У разі необхідності ми готові допомогти брату з лікуванням або з відрядженням на навчання до однієї із семінарій нашої церкви", - написав Волков у Facebook.

У РПЦ прокоментували скасування Константинополем УПЦ Московського патріархату

Нагадаємо, раніше архієрей Константинопольської церкви Іов заявив, що в Україні з 11 жовтня канонічно не існує Української православної церкви Московського патріархату.  Це сталося після того, як Константинополь скасував синодальний акт про передачу Київської митрополії Російській православній церкві.

Верховний суд розглядатиме три позови від церковних громад Української православної церкви МП щодо постанови Верховної ради від 19 квітня 2018 року "Про підтримку звернення президента України до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію православної церкви в Україні". 

Додамо, у Константинополі повідомили що Єдина автокефальна церква після отримання томосу буде називатися Православна церква в Україні.

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