У РПЦ назвали "ядерку" Кремля "благодаттю Божою"

Створення атомної бомби в СРСР було зумовлене божественним втручанням. А саму бомбу створили у місті, де молився святий Серафим Саровський, заявив патріарх РПЦ Кирило.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Таку заяву патріарх Кирило (в миру Володимир Гундяєв) зробив після літургії у Свято-Троїцькому Серафимо-Дівєєвському монастирі. Він звернув увагу, що розробка з’явилася в місті Саров (Арзамас-16), на місці якого молився святий Серафим Саровський.
"Створили нашу російську атомну бомбу, яка зупинила задуми ворога зруйнувати й поневолити нашу Батьківщину. Так, завдяки праці вчених, інженерів, робітників, які працювали тут, з’явилася благодать і милість Божа над нашою країною", - сказав патріарх.
На його думку, поява атомної бомби врятувала СРСР "від страшного руйнування, внаслідок якого могло б не залишитися ані країни, ані народу".
"Усе це відбувалося, зокрема, й завдяки молитвам преподобного й богоносного отця нашого Серафима Саровського. Ось так смиренний старець через свою святість… сприяв тому, що наш народ і наша країна продовжують своє існування", - підсумував Кирило.
Глава РПЦ уже висловлювався подібним чином у 2023 році, стверджуючи, що ядерна бомба була розроблена вітчизняними вченими "за невимовним божим промислом", нагадує видання. А у 2024-му він закликав росіян не боятися такої зброї та можливого кінця світу.
Раніше стало відомо, що за 11 днів до початку повномасштабного вторгнення РФ Московський патріархат відкрив у Києві церкву Серафима Саровського.
Також цього святого Московський патріархат зобразив в Успенському соборі всупереч ухваленого плану. Серафим Саровський - покровитель ядерної зброї у РФ.
Також ми повідомляли, що у 21-му пакеті санкцій ЄС вилучили російського патріарха зі списку тих, проти кого запроваджуються чергові обмеження. Цього разу вирішальну роль відіграла позиція Болгарії, яка виступила проти.