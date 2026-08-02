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В РПЦ назвали "ядерку" Кремля "благодатью Божией"

05:08 02.08.2026 Вс
2 мин
Патриарх Кирилл назвал создание ядерной бомбы "Божьим вмешательством"
aimg Филипп Бойко
Фото: патриарх РПЦ Кирилл (ГСЧС Украины)

Создание атомной бомбы в СССР было предопределено божественным вмешательством. А саму бомбу создали в городе, где молился святой Серафим Саровский, заявил патриарх РПЦ Кирилл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Такое заявление патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев) сделал после литургии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. Он обратил внимание, что разработка появилась в городе Сарове (Арзамас-16), на месте которого молился святой Серафим Саровский.

"Создали нашу российскую атомную бомбу, которая остановила замыслы врага разрушить и поработить нашу Родину. Так, благодаря труду ученых, инженеров, рабочих, работавших здесь, появилась благодать и милость Божия над нашей страной", - сказал патриарх.

По его мнению, появление атомной бомбы спасло СССР "от страшного разрушения, в результате которого могло бы не остаться ни страна, ни народ".

"Все это происходило, в частности, и благодаря молитвам преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского. Вот так смиренный старец из-за своей святости... способствовал тому, что наш народ и наша страна продолжают свое существование", - подытожил Кирилл.

Глава РПЦ уже выражался подобным образом в 2023 году, утверждая, что ядерная бомба была разработана отечественными учеными "по невыразимому божьему промыслу", напоминает издание. А в 2024 году он призвал россиян не бояться такого оружия и возможного конца света.

Что еще известно о РПЦ

Ранее стало известно, что за 11 дней до начала полномасштабного вторжения РФ Московский патриархат открыл в Киеве церковь Серафима Саровского.

Также этот святой Московский патриархат изобразил в Успенском соборе вопреки принятому плану. Серафим Саровский – покровитель ядерного оружия в РФ.

Также мы сообщали, что в 21-м пакете санкций ЕС изъяли российского патриарха из списка тех, против кого вводятся очередные ограничения. В этот раз решающую роль сыграла позиция выступившей против Болгарии.

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