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РПЦ назвала давлением решение Минюста по Почаевской лавре

Новости » Политика    24.11.2018 - 08:36
РПЦ назвала давлением решение Минюста по Почаевской лавре
Фото: Почаевская лавра (pochaev.org.ua)

РПЦ раскритиковала отмену регистрации прав УПЦ Московского патриархата на лавру

Русская православная церковь (РПЦ) считает решение Министерства юстиции Украины по Почаевской лавре является давлением на каноническую церковь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы синодального отдела внешних связей РПЦ Николая Балашова российским СМИ.

По его словам, решение Минюста об отмене регистрации прав УПЦ Московского патриархата на Почаевскую лавру свидетельствует о "подготовке масштабного давления на каноническую церковь, ее монастыри и храмы". Балашов также подчеркнул, что президент Украины Петр Порошенко гарантировал добровольный характер присоединения к единой автокефальной церкви.

Отметим, накануне стало известно, что Минюст отменил перерегистрацию сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры. В ведомстве пришли к выводу, что регистрация прав на пользование комплексом прошла с нарушениями.

В середине ноября стало известно, что полиция расследует передачу лавры в пользование УПЦ Московского патриархата.

Напомним, ранее предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет говорил, что надеется на добровольное присоединение Киево-Печерской, Почаевской и Святогорской лавр к автокефальной церкви.

После предоставления автокефалии в Украине исчезнет "московский дух", - Филарет
Новости Украины Министерство юстиции УкраиныРПЦдавлениеАвтокефалия
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