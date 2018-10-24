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Філарет сподівається, що три лаври приєднаються до української єдиної православної церкви

Новини » Суспільство    24.10.2018 - 22:46
Фото: патріарх Філарет (РБК-Украина)
Фото: патріарх Філарет (РБК-Украина)

Філарет вважає, що це рішення лаври мають прийняти добровільно

Києво-Печерська, Почаєвська та Святогірська лаври мають добровільно прийняти рішення про приєднання до єдиної української автокефальної православної церкви. Про це заявив предстоятель української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарет у ефірі "Українського радіо", повідомляє РБК-Україна.

"Ми вірим в те, що ченці-українці оберуть українську православну церкву. Тому що не бути, щоб українська святиня знаходилась в підпорядкуванні Москви. Ніякого (суду чи захоплення, - ред.). Сама братія повинна вирішити до московської церкви вони належать, чи до української", - повідомив Філарет.

 "Ми не будемо брати участі в обранні тієї чи іншої парафії української церкви чи російської. Вони самі повинні визначитись і до нас звернутись", - додав він.

Нагадаємо, у Константинополі заявили, що Томос Українській православній церкві (УПЦ) буде надано у "потрібний час". 

Також константинопольський патріарх Варфоломій заявив, що патріархат не відступить у питанні надання автокефалії Українській православній церкві, незважаючи на заклики Російської православної церкви (РПЦ).

Крім того, спікер Ради Андрій Парубій заявив, що УПЦ повинна отримати Томос про автокефалію до 2019 року.

 

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Теми: Томос про автокефалію УПЦ
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