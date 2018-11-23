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Минюст отменил незаконную передачу Почаевской лавры УПЦ МП

Новости » Политика    23.11.2018 - 19:48
Минюст отменил незаконную передачу Почаевской лавры УПЦ МП
Фото: Почаевская лавра (pochaev.org.ua)

Комиссия Минюста на своем заседании удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника

Министерство юстиции Украины отменило незаконную перерегистрацию сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минюсту.

По словам первого заместителя министра юстиции Елены Сукмановой, члены комиссии пришли к выводу, что регистратор осуществил государственную регистрацию права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры (Успенского собора, Троицкого собора, монастырских келий, архиерейского дома, колокольни, надвратного корпуса) с нарушениями требований действующего законодательства

"Комиссия Минюста на своем заседании удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, который просил отменить решение о государственной регистрации права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры за религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская Лавра. Соответствующий приказ Минюста был подписан сегодня", - сказала она.

Ранее РБК-Украина писало, что предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет надеется, что Киево-Печерськая Почаевская и Святогорская лавры добровольно присоединятся к автокефальной церкви.

Напомним, Верховный суд рассмотрит три иска от УПЦ МП против предоставления томоса Украине.

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