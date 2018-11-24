РПЦ назвала тиском рішення Мін'юсту щодо Почаївської лаври

Фото: Почаївська лавра (pochaev.org.ua)

РПЦ розкритикувала скасування реєстрації прав УПЦ Московського патріархату на лавру

Російська православна церква (РПЦ) вважає рішення Міністерства юстиції України щодо Почаївської лаври є тиском на канонічну церкву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника глави синодального відділу зовнішніх зв'язків РПЦ Миколи Балашова російським ЗМІ.

За його словами, рішення Мін'юсту про скасування реєстрації прав УПЦ Московського патріархату на Почаївську лавру свідчить про "підготовку масштабного тиску на канонічну церкву, її монастирі та храми". Балашов також підкреслив, що президент України Петро Порошенко гарантував добровільний характер приєднання до єдиної автокефальної церкви.

Відзначимо, напередодні стало відомо, що Мін'юст скасував перереєстрацію споруд Свято-Успенської Почаївської лаври. У відомстві прийшли до висновку, що реєстрація прав на користування комплексом пройшла з порушеннями.

У середині листопада стало відомо, що поліція розслідує передачу лаври у користування УПЦ Московського патріархату.

Нагадаємо, раніше предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет говорив, що сподівається на добровільне приєднання Києво-Печерської, Почаївської та Святогірської лавр до автокефальної церкви.