РПЦ готовится объявить Суворова "святым" по предложению Шойгу
Русская православная церковь изучает вопрос канонизации Александра Суворова. Предложение объявить фельдмаршала "святым" выдвинул военный министр Сергей Шойгу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное агентство ТАСС.
Как заявили в Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата, глава РПЦ Кирилл ответил Шойгу, что церковь будет собирать материалы.
"И вы собирайте материалы о его жизни, может быть, о тех чудесах, которые совершались, о которых мы не знаем. Когда у нас будет достаточно много материала, мы уже вернемся к этому вопросу основательно ", - сказал председатель Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев).
Кто такой Суворов
Фельдмаршал Суворов (1730-1800) известен потерями войск, которые ему доверяли в командование. Одним из таких эпизодов было бегство из Италии от французской армии через Альпы в 1799 году, во время которого было утрачено около трети 27-тысячной армии русских оккупантов.
Суворов также прославился крайне жестоким отношением к своим солдатам, мирному населению захваченных территорий, а также издевательствами над крепостными крестьянами.
Напомним, более 70% украинцев поддерживают демонтаж памятников, связанных с Россией. Кроме того, более 65% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих российские, или же советские названия.
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