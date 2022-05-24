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РПЦ готовится объявить Суворова "святым" по предложению Шойгу

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Москва, Вторник 24 мая 2022 10:17
РПЦ готовится объявить Суворова "святым" по предложению Шойгу Фото: Суворова намерены объявить "святым"  (facebook.com.amicidiSuvorov)
Автор: Александр Белоус

Русская православная церковь изучает вопрос канонизации Александра Суворова. Предложение объявить фельдмаршала "святым" выдвинул военный министр Сергей Шойгу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное агентство ТАСС.

Как заявили в Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата, глава РПЦ Кирилл ответил Шойгу, что церковь будет собирать материалы.

"И вы собирайте материалы о его жизни, может быть, о тех чудесах, которые совершались, о которых мы не знаем. Когда у нас будет достаточно много материала, мы уже вернемся к этому вопросу основательно ", - сказал председатель Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев).

Кто такой Суворов

Фельдмаршал Суворов (1730-1800) известен потерями войск, которые ему доверяли в командование. Одним из таких эпизодов было бегство из Италии от французской армии через Альпы в 1799 году, во время которого было утрачено около трети 27-тысячной армии русских оккупантов.

Суворов также прославился крайне жестоким отношением к своим солдатам, мирному населению захваченных территорий, а также издевательствами над крепостными крестьянами.

Напомним, более 70% украинцев поддерживают демонтаж памятников, связанных с Россией. Кроме того, более 65% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих российские, или же советские названия.

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