ru ua
Вт, 24 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

РПЦ готується оголосити Суворова "святим" за пропозицією Шойгу

Новость на русском →
Москва, Вівторок 24 травня 2022 10:17
РПЦ готується оголосити Суворова "святим" за пропозицією Шойгу Фото: Суворова мають намір оголосити "святим" (facebook. com. amicidiSuvorov)
Автор: Олександр Білоус

Російська православна церква вивчає питання канонізації Олександра Суворова. Пропозицію оголосити фельдмаршала "святим" висунув військовий міністр Сергій Шойгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне агентство ТАСС.

Як заявили в Синодальній комісії з канонізації святих Московського патріархату, глава РПЦ Кирило відповів Шойгу, що церква буде збирати матеріали.

"І ви збираєте матеріали про його життя, може бути, про ті чудеса, які відбувалися, про які ми не знаємо. Коли у нас буде досить багато матеріалу, ми вже повернемося до цього питання ґрунтовно", - сказав голова Синодальної комісії з канонізації святих Московського патріархату ігумен Валаамського монастиря єпископ Троїцький Панкратій (Жердєв).

Хто такий Суворов

Фельдмаршал Суворов (1730-1800) відомий втратами військ, які йому довіряли в командування. Одним з таких епізодів була втеча з Італії від французької армії через Альпи в 1799 році, під час якого було втрачено близько третини 27-тисячної армії російських окупантів.

Суворов також прославився вкрай жорстоким ставленням до своїх солдатів, мирного населення захоплених територій, а також знущаннями над кріпаками-селянами.

Нагадаємо, понад 70% українців підтримують демонтаж пам'ятників, пов'язаних з Росією. Крім того, понад 65% підтримують перейменування вулиць в Україні, що містять Російські, або ж радянські назви.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
DAILY
До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України