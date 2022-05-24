РПЦ готується оголосити Суворова "святим" за пропозицією Шойгу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне агентство ТАСС .

Як заявили в Синодальній комісії з канонізації святих Московського патріархату, глава РПЦ Кирило відповів Шойгу, що церква буде збирати матеріали.

"І ви збираєте матеріали про його життя, може бути, про ті чудеса, які відбувалися, про які ми не знаємо. Коли у нас буде досить багато матеріалу, ми вже повернемося до цього питання ґрунтовно", - сказав голова Синодальної комісії з канонізації святих Московського патріархату ігумен Валаамського монастиря єпископ Троїцький Панкратій (Жердєв).

Хто такий Суворов

Фельдмаршал Суворов (1730-1800) відомий втратами військ, які йому довіряли в командування. Одним з таких епізодів була втеча з Італії від французької армії через Альпи в 1799 році, під час якого було втрачено близько третини 27-тисячної армії російських окупантів.

Суворов також прославився вкрай жорстоким ставленням до своїх солдатів, мирного населення захоплених територій, а також знущаннями над кріпаками-селянами.