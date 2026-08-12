"Розводили" українців на гроші: ліквідовано майже 100 шахрайських call-центрів

Масштабна спецоперація проти шахрайських call-центрів

Нацполіція, Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора загалом:

провели 411 обшуків,

припинили діяльність 94 шахрайських call-центрів.

У приміщеннях поліцейські виявили 1794 повністю обладнані робочі місця. 26 фігурантам уже повідомлено про підозру.

Під час слідчих дій вилучено:

3336 одиниць комп’ютерної техніки,

1346 телефонів,

понад 5200 SIM-карток,

90 банківських карток,

засоби доступу до 20 криптогаманців,

22 автомобілі.

Також правоохоронцями вилучено:

близько 2 мійльйонів доларів США,

64 тисяч євро,

готівку в гривнях,

кілограм банківського золота у злитках,

ювелірні вироби.

Фото: затримання працівників шахрайських call-центрів (npu.gov.ua)

Територіальними підрозділами Національної поліції України відпрацьовано 867 адрес можливого функціонування шахрайських call-центрів.

Крім того, встановлено 67 фінансових інструментів вчинення кримінальних правопорушень:

40 банківських карток/рахунків,

12 криптовалютних гаманців,

15 осіб дропів.

Як працювали шахраї

У звичайних офісах поліцейські виявили розгалужену інфраструктуру для системного ошукування людей.

У call-центрах діяли:

адміністратори,

оператори,

інші учасники схем.

Вони використовували:

готові сценарії розмов,

бази потенційних потерпілих,

спеціальне програмне забезпечення,

інструменти для приховування і подальшого виведення коштів.

Схеми відрізнялися, однак усі вели до того, щоб отримати від потерпілих гроші або доступ до їхніх рахунків.

Іноді оператори телефонували від імені банків та повідомляли про нібито підозрілі операції або загрозу блокування рахунку.

В інших - представлялися брокерами й переконували вкладати кошти у фіктивні інвестиційні та криптовалютні платформи.

Частині потерпілих обіцяли допомогти повернути гроші, які ті вже раніше втратили через шахраїв.

Сценарії обману

Людей переконували:

переказувати кошти на підконтрольні рахунки,

оформлювати кредити,

повідомляти реквізити банківських карток і коди підтвердження,

встановлювати програми віддаленого доступу до телефонів та комп’ютерів.

Окремі call-центри спеціалізувалися на пошуку людей, які цікавилися інвестуванням. Їхні контактні дані збирали у бази. Потім їх використовували для шахрайських дзвінків або продавали іншим call-центрам.

Ще один виявлений напрям - продаж біологічно активних добавок без призначення лікаря. Оператори пропонували їх людям як засоби для лікування різних захворювань.

Частина call-центрів була орієнтована на іноземців, зокрема, громадян Євросоюзу. Потерпілих переконували інвестувати через фіктивні брокерські платформи та встановлювати програми віддаленого доступу. Після цього їхні гроші переводили через криптовалютні біржі на підконтрольні рахунки та електронні гаманці.

Що загрожує зловмисникам

Дії фігурантів кваліфікуються як шахрайство та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Максимальне покарання за інкриміновані злочини - до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі поліцейські: