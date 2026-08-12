"Розводили" українців на гроші: ліквідовано майже 100 шахрайських call-центрів

Правоохоронці перевіряли інфраструктуру шахрайських call-центрів. Працівники цих псевдоустанов заманювали людей на фіктивні інвестплатформи і отримували доступ до рахунків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції України.
Нацполіція, Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора загалом:
У приміщеннях поліцейські виявили 1794 повністю обладнані робочі місця. 26 фігурантам уже повідомлено про підозру.
Під час слідчих дій вилучено:
Також правоохоронцями вилучено:
Територіальними підрозділами Національної поліції України відпрацьовано 867 адрес можливого функціонування шахрайських call-центрів.
Крім того, встановлено 67 фінансових інструментів вчинення кримінальних правопорушень:
У звичайних офісах поліцейські виявили розгалужену інфраструктуру для системного ошукування людей.
У call-центрах діяли:
Вони використовували:
Схеми відрізнялися, однак усі вели до того, щоб отримати від потерпілих гроші або доступ до їхніх рахунків.
Іноді оператори телефонували від імені банків та повідомляли про нібито підозрілі операції або загрозу блокування рахунку.
В інших - представлялися брокерами й переконували вкладати кошти у фіктивні інвестиційні та криптовалютні платформи.
Частині потерпілих обіцяли допомогти повернути гроші, які ті вже раніше втратили через шахраїв.
Людей переконували:
Окремі call-центри спеціалізувалися на пошуку людей, які цікавилися інвестуванням. Їхні контактні дані збирали у бази. Потім їх використовували для шахрайських дзвінків або продавали іншим call-центрам.
Ще один виявлений напрям - продаж біологічно активних добавок без призначення лікаря. Оператори пропонували їх людям як засоби для лікування різних захворювань.
Частина call-центрів була орієнтована на іноземців, зокрема, громадян Євросоюзу. Потерпілих переконували інвестувати через фіктивні брокерські платформи та встановлювати програми віддаленого доступу. Після цього їхні гроші переводили через криптовалютні біржі на підконтрольні рахунки та електронні гаманці.
Дії фігурантів кваліфікуються як шахрайство та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.
Максимальне покарання за інкриміновані злочини - до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі поліцейські:
Раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці заарештували та повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7. Зловмисники раніше видавали себе за мережу обмінників і сервіс з обміну криптоактивів.
Також стало відомо про афериста, який пропонував громадянину за 1 мільйон доларів уникнути кримінального переслідування та екстрадиції до Росії. Його затримали.
Крім того, в Україні зафіксували масову розсилку небезпечних електронних листів від імені популярних освітніх платформ. Зловмисники пропонують завантажити сертифікат про завершення навчання, але замість документа користувач отримує вірус.