Мільйон доларів за "захист": НАБУ викрило шахрая зі "зв'язками" у СБУ
Аферист пропонував громадянину за 1 мільйон доларів уникнути кримінального переслідування та екстрадиції до Росії. Його затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного антикорупційного бюро України.
Правоохоронці викрили шахрая зі "зв'язками" в СБУ
НАБУ та САП повідомили про підозру особі, яка вимагала гроші за "липову" допомогу. Він нібито міг позитивно вирішити питання щодо припинення екстрадиції людини до країни-агресорки.
За даними слідства, СБУ раніше провела обшук у помешканні громадянина, який мав посвідку на тимчасове проживання в Україні.
Після цього шахрай, що буцімто мав зв’язки з вищим керівництвом СБУ, запропонував йому за 1 мільйон доларів уникнути відкриття справи та екстрадиції до РФ, зазначили в НАБУ.
Деталі справи
Кошти мали передаватися чотирма траншами по 250 тисяч доларів.
Згодом підозрюваний отримав від потерпілого першу частину хабаря (50 тисяч доларів) та почав вимагати решту суми.
Потерпілому погрожували у випадку відмови передавати кошти для нібито підкупу посадовців СБУ:
- фізичним насильством,
- вбивством,
- обмеженням його законних прав
Проте залишок суми так і не було сплачено через певні обставини.
Нагадаємо, що державного секретаря МЗС у 2020-2024 роках запідозрили у махінаціях з пожертвами Україні. НАБУ не називає імені, але в ці роки посаду обіймав Олександр Баньков.
Також РБК-Україна писало, що НАБУ та САП оголосили підозру вісьмом особам, причетним до заволодіння понад 150 млн грн Національної гвардії. Усім фігурантам інкримінують заволодіння майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.