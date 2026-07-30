Мільйон доларів за "захист": НАБУ викрило шахрая зі "зв'язками" у СБУ

Аферист пропонував громадянину за 1 мільйон доларів уникнути кримінального переслідування та екстрадиції до Росії. Його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного антикорупційного бюро України.

Правоохоронці викрили шахрая зі "зв'язками" в СБУ

НАБУ та САП повідомили про підозру особі, яка вимагала гроші за "липову" допомогу. Він нібито міг позитивно вирішити питання щодо припинення екстрадиції людини до країни-агресорки.

За даними слідства, СБУ раніше провела обшук у помешканні громадянина, який мав посвідку на тимчасове проживання в Україні.

Після цього шахрай, що буцімто мав зв’язки з вищим керівництвом СБУ, запропонував йому за 1 мільйон доларів уникнути відкриття справи та екстрадиції до РФ, зазначили в НАБУ.

Деталі справи

Кошти мали передаватися чотирма траншами по 250 тисяч доларів.

Згодом підозрюваний отримав від потерпілого першу частину хабаря (50 тисяч доларів) та почав вимагати решту суми.

Потерпілому погрожували у випадку відмови передавати кошти для нібито підкупу посадовців СБУ:

фізичним насильством,

вбивством,

обмеженням його законних прав

Проте залишок суми так і не було сплачено через певні обставини.

Нагадаємо, що державного секретаря МЗС у 2020-2024 роках запідозрили у махінаціях з пожертвами Україні. НАБУ не називає імені, але в ці роки посаду обіймав Олександр Баньков.