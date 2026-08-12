"Разводили" украинцев на деньги: ликвидировано почти 100 мошеннических call-центров

Масштабная спецоперация против мошеннических call-центров

Нацполиция, Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора:

провели 411 обысков,

прекратили деятельность 94 мошеннических call-центров.

В помещениях полицейские обнаружили 1794 полностью оборудованных рабочих места. 26 фигурантам уже сообщено о подозрении.

В ходе следственных действий изъято:

3336 единиц компьютерной техники,

1346 телефонов,

более 5200 SIM-карт,

90 банковских карт,

средства доступа к 20 криптогаманцам,

22 автомобиля.

Также правоохранителями изъяты:

около 2 миллионов долларов США,

64 тысяч евро,

наличные в гривнах,

килограмм банковского золота в слитках,

ювелирные изделия.

Фото: задержание работников мошеннических call-центров (npu.gov.ua)

Территориальными подразделениями Национальной полиции Украины отработано 867 адресов возможного функционирования мошеннических call-центров.

Кроме того, установлено 67 финансовых инструментов совершения уголовных правонарушений:

40 банковских карт/счетов,

12 криптовалютных кошельков,

15 человек дропов.

Как работали мошенники

В обычных офисах полицейские обнаружили разветвленную инфраструктуру для системного обманывания людей.

В call-центрах действовали:

администраторы,

операторы,

другие участники схем.

Они использовали:

готовые сценарии разговоров,

базы потенциальных пострадавших,

специальное программное обеспечение,

инструменты для сокрытия и последующего вывода средств.

Схемы отличались, однако все вели к тому, чтобы получить от потерпевших деньги или доступ к их счетам.

Иногда операторы звонили по телефону от имени банков и сообщали о якобы подозрительных операциях или угрозе блокировки счета.

В других - представлялись брокерами и убеждали вкладывать средства в фиктивные инвестиционные и криптовалютные платформы.

Части потерпевших обещали помочь вернуть деньги, которые те уже раньше потеряли из-за мошенников.

Сценарии обмана

Людей убеждали:

переводить средства на подконтрольные счета,

оформлять кредиты,

сообщать реквизиты банковских карт и коды подтверждения,

устанавливать программы удаленного доступа к телефонам и компьютерам.

Отдельные call-центры специализировались на поиске интересующихся инвестированием людей. Их контактные данные собирали в базы, которые использовали для мошеннических звонков или продавали другим call-центрам.

Еще одно обнаруженное направление – продажа биологически активных добавок без назначения врача. Операторы предлагали их людям как средства для лечения разных заболеваний.

Часть call-центров была ориентирована на иностранцев, в частности граждан Евросоюза. Пострадавших убеждали инвестировать через фиктивные брокерские платформы и устанавливать программы удаленного доступа. После этого их деньги переводили через криптовалютные биржи на подконтрольные счета и электронные кошельки.

Что угрожает злоумышленникам

Действия фигурантов квалифицируются как мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путём.

Максимальное наказание за инкриминируемые преступления - до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полицейские сейчас: