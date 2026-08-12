"Разводили" украинцев на деньги: ликвидировано почти 100 мошеннических call-центров

Правоохранители проверяли инфраструктуру мошеннических call-центров. Работники этих псевдоучреждений завлекали людей на фиктивные инвестплатформы и получали доступ к счетам.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Национальной полиции Украины.
Нацполиция, Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора:
В помещениях полицейские обнаружили 1794 полностью оборудованных рабочих места. 26 фигурантам уже сообщено о подозрении.
В ходе следственных действий изъято:
Также правоохранителями изъяты:
Территориальными подразделениями Национальной полиции Украины отработано 867 адресов возможного функционирования мошеннических call-центров.
Кроме того, установлено 67 финансовых инструментов совершения уголовных правонарушений:
В обычных офисах полицейские обнаружили разветвленную инфраструктуру для системного обманывания людей.
В call-центрах действовали:
Они использовали:
Схемы отличались, однако все вели к тому, чтобы получить от потерпевших деньги или доступ к их счетам.
Иногда операторы звонили по телефону от имени банков и сообщали о якобы подозрительных операциях или угрозе блокировки счета.
В других - представлялись брокерами и убеждали вкладывать средства в фиктивные инвестиционные и криптовалютные платформы.
Части потерпевших обещали помочь вернуть деньги, которые те уже раньше потеряли из-за мошенников.
Людей убеждали:
Отдельные call-центры специализировались на поиске интересующихся инвестированием людей. Их контактные данные собирали в базы, которые использовали для мошеннических звонков или продавали другим call-центрам.
Еще одно обнаруженное направление – продажа биологически активных добавок без назначения врача. Операторы предлагали их людям как средства для лечения разных заболеваний.
Часть call-центров была ориентирована на иностранцев, в частности граждан Евросоюза. Пострадавших убеждали инвестировать через фиктивные брокерские платформы и устанавливать программы удаленного доступа. После этого их деньги переводили через криптовалютные биржи на подконтрольные счета и электронные кошельки.
Действия фигурантов квалифицируются как мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путём.
Максимальное наказание за инкриминируемые преступления - до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Полицейские сейчас:
Ранее РБК-Украина писало, что правоохранители арестовали и сообщили о подозрении организатору мошеннической сети Money 24/7. Злоумышленники ранее выдавали себя за сеть обменников и сервис по обмену криптоактивов.
Также стало известно об аферисте, предлагавшем гражданину за 1 миллион долларов избежать уголовного преследования и экстрадиции в Россию. Его задержали.
Кроме того, в Украине зафиксирована массовая рассылка опасных электронных писем от имени популярных образовательных платформ. Злоумышленники предлагают скачать сертификат о завершении обучения, но вместо документа пользователь получает вирус.