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"Разводили" украинцев на деньги: ликвидировано почти 100 мошеннических call-центров

15:48 12.08.2026 Ср
3 мин
Неделю проводилась масштабная спецоперация по всей Украине
aimg Елена Бджола
Фото: задержание работников мошеннических call-центров (npu.gov.ua)

Правоохранители проверяли инфраструктуру мошеннических call-центров. Работники этих псевдоучреждений завлекали людей на фиктивные инвестплатформы и получали доступ к счетам.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Национальной полиции Украины.

Масштабная спецоперация против мошеннических call-центров

Нацполиция, Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора:

  • провели 411 обысков,
  • прекратили деятельность 94 мошеннических call-центров.

В помещениях полицейские обнаружили 1794 полностью оборудованных рабочих места. 26 фигурантам уже сообщено о подозрении.

В ходе следственных действий изъято:

  • 3336 единиц компьютерной техники,
  • 1346 телефонов,
  • более 5200 SIM-карт,
  • 90 банковских карт,
  • средства доступа к 20 криптогаманцам,
  • 22 автомобиля.

Также правоохранителями изъяты:

  • около 2 миллионов долларов США,
  • 64 тысяч евро,
  • наличные в гривнах,
  • килограмм банковского золота в слитках,
  • ювелирные изделия.
Фото: задержание работников мошеннических call-центров (npu.gov.ua)

Территориальными подразделениями Национальной полиции Украины отработано 867 адресов возможного функционирования мошеннических call-центров.

Кроме того, установлено 67 финансовых инструментов совершения уголовных правонарушений:

  • 40 банковских карт/счетов,
  • 12 криптовалютных кошельков,
  • 15 человек дропов.

Как работали мошенники

В обычных офисах полицейские обнаружили разветвленную инфраструктуру для системного обманывания людей.

В call-центрах действовали:

  • администраторы,
  • операторы,
  • другие участники схем.

Они использовали:

  • готовые сценарии разговоров,
  • базы потенциальных пострадавших,
  • специальное программное обеспечение,
  • инструменты для сокрытия и последующего вывода средств.

Схемы отличались, однако все вели к тому, чтобы получить от потерпевших деньги или доступ к их счетам.

Иногда операторы звонили по телефону от имени банков и сообщали о якобы подозрительных операциях или угрозе блокировки счета.

В других - представлялись брокерами и убеждали вкладывать средства в фиктивные инвестиционные и криптовалютные платформы.

Части потерпевших обещали помочь вернуть деньги, которые те уже раньше потеряли из-за мошенников.

Сценарии обмана

Людей убеждали:

  • переводить средства на подконтрольные счета,
  • оформлять кредиты,
  • сообщать реквизиты банковских карт и коды подтверждения,
  • устанавливать программы удаленного доступа к телефонам и компьютерам.

Отдельные call-центры специализировались на поиске интересующихся инвестированием людей. Их контактные данные собирали в базы, которые использовали для мошеннических звонков или продавали другим call-центрам.

Еще одно обнаруженное направление – продажа биологически активных добавок без назначения врача. Операторы предлагали их людям как средства для лечения разных заболеваний.

Часть call-центров была ориентирована на иностранцев, в частности граждан Евросоюза. Пострадавших убеждали инвестировать через фиктивные брокерские платформы и устанавливать программы удаленного доступа. После этого их деньги переводили через криптовалютные биржи на подконтрольные счета и электронные кошельки.

Что угрожает злоумышленникам

Действия фигурантов квалифицируются как мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путём.

Максимальное наказание за инкриминируемые преступления - до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полицейские сейчас:

  • анализируют изъятую технику и финансовые операции,
  • устанавливают потерпевших и полный размер нанесенного ущерба,
  • исследуют данные организаторов схем, других участников сетей и лиц, обеспечивающих вывод и легализацию средств.

Ранее РБК-Украина писало, что правоохранители арестовали и сообщили о подозрении организатору мошеннической сети Money 24/7. Злоумышленники ранее выдавали себя за сеть обменников и сервис по обмену криптоактивов.

Также стало известно об аферисте, предлагавшем гражданину за 1 миллион долларов избежать уголовного преследования и экстрадиции в Россию. Его задержали.

Кроме того, в Украине зафиксирована массовая рассылка опасных электронных писем от имени популярных образовательных платформ. Злоумышленники предлагают скачать сертификат о завершении обучения, но вместо документа пользователь получает вирус.

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