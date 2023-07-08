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Можуть піти з України. Маркарова відповіла на побоювання росіян через касетні боєприпаси

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Субота 08 липня 2023 10:53
Можуть піти з України. Маркарова відповіла на побоювання росіян через касетні боєприпаси Фото: посол України в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти можуть піти з території України, якщо хвилюються через використання нашими захисниками касетних боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в США Оксану Маркарову в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Україна буде використовувати касетні боєприпаси дуже відповідально, тому що ми звільняємо нашу територію і наш народ. І якщо росіяни не хочуть, щоб вони використовувалися, вони можуть припинити війну і піти з України", - сказала вона.

Касетні боєприпаси для України

Один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити у п’ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси. Вони складаються з десятків менших бомб та розлітаються під час детонації. Тому вони можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій.

Вчора США оголосили черговий пакет військової допомоги для України на понад 800 млн доларів. До нього увійшли касетні боєприпаси та інше озброєння.

Президент США Джо Байден зазначив, що касетні боєприпаси дозволять продовжити контрнаступ ЗСУ.

При цьому постачання касетних боєприпасів стане тимчасовим кроком. США передаватимуть їх Україні, поки на Заході не наростять виробництво артилерійських снарядів, тобто до весни наступного року.

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