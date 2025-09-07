Розвиток "зеленої" енергетики посилить енергобезпеку України, - Тімченко для The Times

Будівництво нових потужностей зеленої енегетики посилить енергетичну безпеку України.
Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтервʼю виданню The Times, пише РБК-Україна.
"Ми будуємо сонячні та вітрові станції, а також системи зберігання енергії. Це не лише про зелений перехід, а й про енергетичну безпеку", - сказав він.
Тімченко зазначив, що в 2023 році ДТЕК завершив будівництво першої черги Тилігульської вітроелектростанції за 100 км від лінії фронту.
Також він додав, що ДТЕК зараз готується до запуску системи зберігання енергії потужністю в 200 МВт.
"Ми реалізували наш перший проєкт системи зберігання енергії на Запорізькій електростанції, яка зараз перебуває в окупації. Він був збудований у 2021 році, всього на один мегават. А зараз, під час війни, ми виросли від одного мегавата до 200 мегават. Я надзвичайно пишаюся, що нам вдалося це зробити", - наголосив він.
Раніше в ДТЕК Ріната Ахметова заявляли, що компанія працює над створенням можливостей для іноземних компаній інвестувати в Україну.
Нагадаємо, за останні 20 років ДТЕК Ріната Ахметова інвестував в модернізацію та розвиток енергетичних активів понад 12,5 млрд євро, з яких 1,64 млрд євро – в будівництво нової "зеленої" генерації.