Развитие "зеленой" энергетики усилит энергобезопасность Украины, - Тимченко для The Times

Строительство новых мощностей зеленой энегетики усилит энергетическую безопасность Украины.
Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью изданию The Times, пишет РБК-Украина.
"Мы строим солнечные и ветровые станции, а также системы хранения энергии. Это не только о зеленом переходе, но и об энергетической безопасности", - сказал он.
Тимченко отметил, что в 2023 году ДТЭК завершил строительство первой очереди Тилигульской ветроэлектростанции в 100 км от линии фронта.
Также он добавил, что ДТЭК сейчас готовится к запуску системы хранения энергии мощностью в 200 МВт.
"Мы реализовали наш первый проект системы хранения энергии на Запорожской электростанции, которая сейчас находится в оккупации. Он был построен в 2021 году, всего на один мегаватт. А сейчас, во время войны, мы выросли от одного мегаватта до 200 мегаватт. Я очень горжусь, что нам удалось это сделать", - подчеркнул он.
Ранее в ДТЭК Рината Ахметова заявляли, что компания работает над созданием возможностей для иностранных компаний инвестировать в Украину.
Напомним, за последние 20 лет ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в модернизацию и развитие энергетических активов более 12,5 млрд евро, из которых 1,64 млрд евро - в строительство новой "зеленой" генерации.