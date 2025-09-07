RU

Экономика

Развитие "зеленой" энергетики усилит энергобезопасность Украины, - Тимченко для The Times

Фото: генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Юлия Бойко

Строительство новых мощностей зеленой энегетики усилит энергетическую безопасность Украины.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью изданию The Times, пишет РБК-Украина.

"Мы строим солнечные и ветровые станции, а также системы хранения энергии. Это не только о зеленом переходе, но и об энергетической безопасности", - сказал он.

Тимченко отметил, что в 2023 году ДТЭК завершил строительство первой очереди Тилигульской ветроэлектростанции в 100 км от линии фронта.

Также он добавил, что ДТЭК сейчас готовится к запуску системы хранения энергии мощностью в 200 МВт.

"Мы реализовали наш первый проект системы хранения энергии на Запорожской электростанции, которая сейчас находится в оккупации. Он был построен в 2021 году, всего на один мегаватт. А сейчас, во время войны, мы выросли от одного мегаватта до 200 мегаватт. Я очень горжусь, что нам удалось это сделать", - подчеркнул он.

 

Ранее в ДТЭК Рината Ахметова заявляли, что компания работает над созданием возможностей для иностранных компаний инвестировать в Украину.

Напомним, за последние 20 лет ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в модернизацию и развитие энергетических активов более 12,5 млрд евро, из которых 1,64 млрд евро - в строительство новой "зеленой" генерации.

ДТЭК