Розвиток "зеленої" енергетики посилить енергобезпеку України, - Тімченко для The Times

"Ми будуємо сонячні та вітрові станції, а також системи зберігання енергії. Це не лише про зелений перехід, а й про енергетичну безпеку", - сказав він.

Тімченко зазначив, що в 2023 році ДТЕК завершив будівництво першої черги Тилігульської вітроелектростанції за 100 км від лінії фронту.

Також він додав, що ДТЕК зараз готується до запуску системи зберігання енергії потужністю в 200 МВт.

"Ми реалізували наш перший проєкт системи зберігання енергії на Запорізькій електростанції, яка зараз перебуває в окупації. Він був збудований у 2021 році, всього на один мегават. А зараз, під час війни, ми виросли від одного мегавата до 200 мегават. Я надзвичайно пишаюся, що нам вдалося це зробити", - наголосив він.