Развитие "зеленой" энергетики усилит энергобезопасность Украины, - Тимченко для The Times

"Мы строим солнечные и ветровые станции, а также системы хранения энергии. Это не только о зеленом переходе, но и об энергетической безопасности", - сказал он.

Тимченко отметил, что в 2023 году ДТЭК завершил строительство первой очереди Тилигульской ветроэлектростанции в 100 км от линии фронта.

Также он добавил, что ДТЭК сейчас готовится к запуску системы хранения энергии мощностью в 200 МВт.

"Мы реализовали наш первый проект системы хранения энергии на Запорожской электростанции, которая сейчас находится в оккупации. Он был построен в 2021 году, всего на один мегаватт. А сейчас, во время войны, мы выросли от одного мегаватта до 200 мегаватт. Я очень горжусь, что нам удалось это сделать", - подчеркнул он.