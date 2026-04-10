Розвиток газовидобутку в Україні: ДТЕК уклав меморандум із американською Baker Hughes

13:01 10.04.2026 Пт
2 хв
Нове партнерство у сфері видобутку газу має посилити енергетичну безпеку України в умовах війни
aimg Олександр Мороз
ДТЕК Нафтогаз залучає глобальний досвід для розвитку видобутку газу (фото: dtek.com)

Компанія ДТЕК уклала меморандум з американською Baker Hughes для розвитку газовидобувної галузі України.

ДТЕК Нафтогаз заключив партерство з компанією Baker Hughes, яка має глобальний досвід у газовидобувній галузі.

"Ми підписали Меморандум про взаєморозуміння (MOU) з компанією Baker Hughes минулого місяця на конференції CERAWeek для підтримки розвитку видобутку газу в Україні. Це партнерство об'єднує технології та глобальний досвід Baker Hughes із операційною експертизою ДТЕК Нафтогаз", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що метою співпраці є розкриття більшого потенціалу газової галузі України.

"У той час, коли енергетична система України залишається під ціллю, інвестиції у вітчизняний видобуток газу - це не лише питання постачання. Це питання стабільності та розбудови більш безпечного й надійного енергетичного майбутнього", - наголосили в ДТЕК.

Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова уклав стратегічне партнерство з американською Turbo Drill Industries (DBA "Scout") з метою впровадження передової технології буріння для підвищення обсягів видобутку нафти та газу в Україні і посилення енергетичної безпеки держави.

Більше по темі:
ДТЕКСполучені Штати АмерикиГаз