Развитие газодобычи в Украине: ДТЭК заключил меморандум с американской Baker Hughes

13:01 10.04.2026 Пт
2 мин
Новое партнерство в сфере добычи газа должно усилить энергетическую безопасность Украины в условиях войны
aimg Александр Мороз
ДТЭК Нафтогаз привлекает глобальный опыт для развития добычи газа (фото: dtek.com)

Компания ДТЭК заключила меморандум с американской Baker Hughes для развития газодобывающей отрасли Украины.

ДТЭК Нафтогаз заключил партерство с компанией Baker Hughes, которая имеет глобальный опыт в газодобывающей отрасли.

"Мы подписали Меморандум о взаимопонимании (MOU) с компанией Baker Hughes в прошлом месяце на конференции CERAWeek для поддержки развития добычи газа в Украине. Это партнерство объединяет технологии и глобальный опыт Baker Hughes с операционной экспертизой ДТЭК Нафтогаз", - говорится в сообщении.

Отмечено, что целью сотрудничества является раскрытие большего потенциала газовой отрасли Украины.

"В то время, когда энергетическая система Украины остается под целью, инвестиции в отечественную добычу газа - это не только вопрос поставок. Это вопрос стабильности и развития более безопасного и надежного энергетического будущего", - подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова заключила стратегическое партнерство с американской Turbo Drill Industries (DBA "Scout") с целью внедрения передовой технологии бурения для повышения объемов добычи нефти и газа в Украине и усиления энергетической безопасности государства.

