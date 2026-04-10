Развитие газодобычи в Украине: ДТЭК заключил меморандум с американской Baker Hughes

ДТЭК Нафтогаз заключил партерство с компанией Baker Hughes, которая имеет глобальный опыт в газодобывающей отрасли.

"Мы подписали Меморандум о взаимопонимании (MOU) с компанией Baker Hughes в прошлом месяце на конференции CERAWeek для поддержки развития добычи газа в Украине. Это партнерство объединяет технологии и глобальный опыт Baker Hughes с операционной экспертизой ДТЭК Нафтогаз", - говорится в сообщении.

Отмечено, что целью сотрудничества является раскрытие большего потенциала газовой отрасли Украины.

"В то время, когда энергетическая система Украины остается под целью, инвестиции в отечественную добычу газа - это не только вопрос поставок. Это вопрос стабильности и развития более безопасного и надежного энергетического будущего", - подчеркнули в ДТЭК.