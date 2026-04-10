Развитие газодобычи в Украине: ДТЭК заключил меморандум с американской Baker Hughes

Компания ДТЭК заключила меморандум с американской Baker Hughes для развития газодобывающей отрасли Украины.
Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в сообщении ДТЭК.
ДТЭК Нафтогаз заключил партерство с компанией Baker Hughes, которая имеет глобальный опыт в газодобывающей отрасли.
"Мы подписали Меморандум о взаимопонимании (MOU) с компанией Baker Hughes в прошлом месяце на конференции CERAWeek для поддержки развития добычи газа в Украине. Это партнерство объединяет технологии и глобальный опыт Baker Hughes с операционной экспертизой ДТЭК Нафтогаз", - говорится в сообщении.
Отмечено, что целью сотрудничества является раскрытие большего потенциала газовой отрасли Украины.
"В то время, когда энергетическая система Украины остается под целью, инвестиции в отечественную добычу газа - это не только вопрос поставок. Это вопрос стабильности и развития более безопасного и надежного энергетического будущего", - подчеркнули в ДТЭК.
Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова заключила стратегическое партнерство с американской Turbo Drill Industries (DBA "Scout") с целью внедрения передовой технологии бурения для повышения объемов добычи нефти и газа в Украине и усиления энергетической безопасности государства.