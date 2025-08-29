Розвиток агробізнесу в Україні. Аналітики склали рейтинг найбільших компаній за виручкою

Українське сільське господарство продовжує адаптуватися до умов війни і макроекономічних викликів 2025 року. Аналітики дослідили перші два квартали поточного року, щоб оцінити тенденції, зокрема, хто очолює рейтинг найбільших компаній за виручкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження YouControl.Market .

Так, згідно дослідженню, у першому півріччі 2025 року десять найбільших компаній галузі сукупно отримали 118,1 млрд грн виручки.

"До топ-10 юридичних осіб агробізнесу України входять насамперед потужні експортери зерна та олійних культур, а також виробники м’яса птиці.

Безумовним лідером є ТОВ "Вінницька птахофабрика" - флагманський актив агрохолдингу МХП (Миронівський Хлібопродукт). За 6 місяців 2025 року ця компанія заробила 26,8 млрд грн.", - зазначають аналітики.

На другому місці ТОВ "Фірма Ерідон" - один із дистриб’юторів насіння, добрив та засобів захисту рослин. Уже за перше півріччя 2025 року компанія заробила 22,8 млрд грн. Третю позицію посідає ПрАТ "Миронівська птахофабрика" з виручкою 12,8 млрд грн.

Інші місця в десятці займають переважно міжнародні зернотрейдери та їхні українські підрозділи. Зокрема, це: