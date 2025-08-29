Розвиток агробізнесу в Україні. Аналітики склали рейтинг найбільших компаній за виручкою
Українське сільське господарство продовжує адаптуватися до умов війни і макроекономічних викликів 2025 року. Аналітики дослідили перші два квартали поточного року, щоб оцінити тенденції, зокрема, хто очолює рейтинг найбільших компаній за виручкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження YouControl.Market.
Так, згідно дослідженню, у першому півріччі 2025 року десять найбільших компаній галузі сукупно отримали 118,1 млрд грн виручки.
"До топ-10 юридичних осіб агробізнесу України входять насамперед потужні експортери зерна та олійних культур, а також виробники м’яса птиці.
Безумовним лідером є ТОВ "Вінницька птахофабрика" - флагманський актив агрохолдингу МХП (Миронівський Хлібопродукт). За 6 місяців 2025 року ця компанія заробила 26,8 млрд грн.", - зазначають аналітики.
На другому місці ТОВ "Фірма Ерідон" - один із дистриб’юторів насіння, добрив та засобів захисту рослин. Уже за перше півріччя 2025 року компанія заробила 22,8 млрд грн. Третю позицію посідає ПрАТ "Миронівська птахофабрика" з виручкою 12,8 млрд грн.
Інші місця в десятці займають переважно міжнародні зернотрейдери та їхні українські підрозділи. Зокрема, це:
- ТОВ "Луї Дрейфус Компані Україна" (11,5 млрд грн за перше півріччя);
- ПрАТ "Лебединський насіннєвий завод" (9,3 млрд грн);
- ТОВ "СП Нібулон" (8,4 млрд грн);
- ТОВ "Агропросперіс Трейд" (8,3 млрд грн);
- ТОВ "Сіефджі Трейдинг" (6,5 млрд грн);
- ТОВ "АТ Каргілл" (6,1 млрд грн);
- ТОВ "Гранова Україна" (5,5 млрд грн).