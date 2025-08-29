ua en ru
Пт, 29 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Розвиток агробізнесу в Україні. Аналітики склали рейтинг найбільших компаній за виручкою

Україна, П'ятниця 29 серпня 2025 14:52
UA EN RU
Розвиток агробізнесу в Україні. Аналітики склали рейтинг найбільших компаній за виручкою Фото: аналітики склали рейтинг найбільших агрокомпаній за виручкою в Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Українське сільське господарство продовжує адаптуватися до умов війни і макроекономічних викликів 2025 року. Аналітики дослідили перші два квартали поточного року, щоб оцінити тенденції, зокрема, хто очолює рейтинг найбільших компаній за виручкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження YouControl.Market.

Так, згідно дослідженню, у першому півріччі 2025 року десять найбільших компаній галузі сукупно отримали 118,1 млрд грн виручки.

"До топ-10 юридичних осіб агробізнесу України входять насамперед потужні експортери зерна та олійних культур, а також виробники м’яса птиці.
Безумовним лідером є ТОВ "Вінницька птахофабрика" - флагманський актив агрохолдингу МХП (Миронівський Хлібопродукт). За 6 місяців 2025 року ця компанія заробила 26,8 млрд грн.", - зазначають аналітики.

На другому місці ТОВ "Фірма Ерідон" - один із дистриб’юторів насіння, добрив та засобів захисту рослин. Уже за перше півріччя 2025 року компанія заробила 22,8 млрд грн. Третю позицію посідає ПрАТ "Миронівська птахофабрика" з виручкою 12,8 млрд грн.

Інші місця в десятці займають переважно міжнародні зернотрейдери та їхні українські підрозділи. Зокрема, це:

  • ТОВ "Луї Дрейфус Компані Україна" (11,5 млрд грн за перше півріччя);
  • ПрАТ "Лебединський насіннєвий завод" (9,3 млрд грн);
  • ТОВ "СП Нібулон" (8,4 млрд грн);
  • ТОВ "Агропросперіс Трейд" (8,3 млрд грн);
  • ТОВ "Сіефджі Трейдинг" (6,5 млрд грн);
  • ТОВ "АТ Каргілл" (6,1 млрд грн);
  • ТОВ "Гранова Україна" (5,5 млрд грн).
Читайте РБК-Україна в Google News
Агропромисловий комплекс
Новини
День пам'яті захисників і захисниць: Зеленський, Буданов і Сирський зробили заяви
День пам'яті захисників і захисниць: Зеленський, Буданов і Сирський зробили заяви
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим