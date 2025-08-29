ua en ru
Развитие агробизнеса в Украине. Аналитики составили рейтинг крупнейших компаний по выручке

Пятница 29 августа 2025 14:52
Развитие агробизнеса в Украине. Аналитики составили рейтинг крупнейших компаний по выручке
Автор: Сергей Новиков

Украинское сельское хозяйство продолжает адаптироваться к условиям войны и макроэкономическим вызовам 2025 года. Аналитики исследовали первые два квартала текущего года, чтобы оценить тенденции, в частности, кто возглавляет рейтинг крупнейших компаний по выручке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование YouControl.Market.

Так, согласно исследованию, в первом полугодии 2025 года десять крупнейших компаний отрасли совокупно получили 118,1 млрд грн выручки.

"В топ-10 юридических лиц агробизнеса Украины входят прежде всего мощные экспортеры зерна и масличных культур, а также производители мяса птицы.
Безусловным лидером является ООО "Винницкая птицефабрика" - флагманский актив агрохолдинга МХП (Мироновский Хлебопродукт). За 6 месяцев 2025 года эта компания заработала 26,8 млрд грн.", - отмечают аналитики.

На втором месте ООО "Фирма Эридон" - один из дистрибьюторов семян, удобрений и средств защиты растений. Уже за первое полугодие 2025 года компания заработала 22,8 млрд грн. Третью позицию занимает ЧАО "Мироновская птицефабрика" с выручкой 12,8 млрд грн.

Другие места в десятке занимают преимущественно международные зернотрейдеры и их украинские подразделения. В частности, это:

  • ООО "Луи Дрейфус Компани Украина" (11,5 млрд грн за первое полугодие);
  • ЧАО "Лебединский семенной завод" (9,3 млрд грн);
  • ООО "СП Нибулон" (8,4 млрд грн);
  • ООО "Агропросперис Трейд" (8,3 млрд грн);
  • ООО "Сиэфджи Трейдинг" (6,5 млрд грн);
  • ООО "АО Каргилл" (6,1 млрд грн);
  • ООО "Гранова Украина" (5,5 млрд грн).

