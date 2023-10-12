Для розвитку "оборонки": Україна в рамках "Рамштайну" ініціювала нову коаліцію

"Наш пріоритет на цей та наступний рік – залучити міжнародні оборонні компанії та корпорації відкрити виробництва в Україні. Це питання нашої національної безпеки – забезпечення озброєнням Сил оборони, розвиток технологій, економічна безпека", – зазначив Умєров.

За його словами, на сьогоднішній день Україна і партнери мають кілька коаліцій здібностей, які вже демонструють результат. Йдеться про танкову коаліцію, коаліцію з постачання ЗСУ бронетранспортерів, коаліцію з розмінування, об'єднання з передачі літаків F-16, IT-коаліцію, а також союз з постачання Україні зброї майбутнього.

Що відомо про "Рамштайн-16"

Сьогодні, 11 жовтня, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулася чергова зустріч у форматі Рамштайн з оборони України. Зокрема цього ж дня відбулася зустріч Ради Україна-НАТО. За результатами низки зустрічей у рамках "Рамштайну" Україна отримає фінансову та військову допомогу від країн-партнерів.

Також під час зустрічі президент Володимир Зеленський порушував питання додаткових систем ППО та боєприпасів для артилерії. Штати вважають це пріоритетом при наданні допомоги.

Як зазначив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун, українські воїни рішуче налаштовані на продовження контрнаступних дій у зимовий період, незважаючи на ускладнення погодних умов.