Для развития "оборонки": Украина в рамках "Рамштайна" инициировала новую коалицию

"Наш приоритет на этот и следующий год – привлечь международные оборонные компании и корпорации открыть производства в Украине. Это вопрос нашей национальной безопасности – обеспечение вооружением Сил обороны, развитие технологий, экономическая безопасность", - отметил Умеров.

По его словам, на сегодняшний день у Украины и партнеров есть несколько коалиций способностей, которые уже демонстрируют результат. Речь идет о танковой коалиции, коалиции по поставкам ВСУ бронетранспортеров, коалиция по разминированию, объединение по передаче самолетов F-16, IT-коалиция, а также союз по поставкам Украине оружия будущего.

Что известно про "Рамштайн-16"

Сегодня, 11 октября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошла очередная встреча в формате Рамштайн по обороне Украины. В частности, в этот же день прошла встреча Совета Украина-НАТО. По результатам ряда встреч в рамках "Рамштайна" Украина получит финансовую и военную помощь от стран-партнеров.

Также в ходе встречи президент Владимир Зеленский поднимал вопросы дополнительных систем ПВО и боеприпасов для артиллерии. Штаты считают это приоритетом при оказании помощи.

Как отметил глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун, украинские воины решительно настроены на продолжение контрнаступательных действий в зимний период, несмотря на усложнение погодных условий.