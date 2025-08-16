ua en ru
Розвінчуємо головний міф про диню, в який досі усі вірять

Субота 16 серпня 2025 08:09
UA EN RU
Розвінчуємо головний міф про диню, в який досі усі вірять Фото: Названо головний міф про диню (Акуузшл)Розвынчуэмо
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул
Експерт: Оксана Скиталінська

Мабуть, кожен чув застереження: диню не можна ні з чим змішувати, інакше вона почне гнити у шлунку, що може призвести до фатальних наслідків. Цей популярний "закон" роками змушує їсти соковитий плід окремо від усього.

Та чи є в цьому хоч крапля правди, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram нутриціолога Оксани Скиталінської.

Звідки ростуть ноги в міфу?

Насправді жодних наукових даних чи зафіксованих випадків смерті від поєднання дині з іншими продуктами не існує. "Ноги" цього міфу ростуть із застарілої теорії про роздільне харчування, яку на початку XX століття популяризував натуропат Герберт Шелтон - людина без медичної чи наукової освіти. Саме в його таблицях "несумісності" диня стала продуктом-вигнанцем, якому не знайшлося пари.

А як же прошуто?

За словами експертки, поки ми боїмося, італійці, іспанці та французи століттями спокійно насолоджуються динею з прошуто, хамоном та сирами, не підозрюючи про "смертельну небезпеку". Ба більше, на сучасних конференціях з довголіття та здорового харчування диню подають як корисний снек разом із горіхами, кавуном та темним шоколадом.

Що каже наука про травлення

Людський організм - це досконала система, що за тисячі років еволюції ідеально пристосувалася до вживання змішаної їжі. Процес травлення - це складний конвеєр, що починається в роті, продовжується в шлунку і завершується в кишківнику, де спеціальні ферменти та жовч ефективно розщеплюють білки, жири та вуглеводи одночасно.

Сама диня на 90% складається з води та легкозасвоюваних вуглеводів (глюкози, фруктози), що швидко обробляються організмом.

Отже, можете сміливо відкинути застарілі страхи. Насолоджуйтесь динею у салатах, з м'ясом чи сиром, ваш організм чудово з цим впорається, вважає Скиталінська.

Вас може зацікавити

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

