Развенчиваем главный миф о дыне, в который до сих пор все верят
Наверное, каждый слышал предостережение: дыню нельзя ни с чем смешивать, иначе она начнет гнить в желудке, что может привести к фатальным последствиям. Этот популярный "закон" годами заставляет есть сочный плод отдельно от всего.
Но есть ли в этом хоть капля правды, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram нутрициолога Оксаны Скиталинской.
Откуда растут ноги у мифа?
На самом деле никаких научных данных или зафиксированных случаев смерти от сочетания дыни с другими продуктами не существует. "Ноги" этого мифа растут из устаревшей теории о раздельном питании, которую в начале XX века популяризировал натуропат Герберт Шелтон - человек без медицинского или научного образования. Именно в его таблицах "несовместимости" дыня стала продуктом-изгоем, которому не нашлось пары.
А как же прошутто?
По словам эксперта, пока мы боимся, итальянцы, испанцы и французы веками спокойно наслаждаются дыней с прошутто, хамоном и сырами, не подозревая о "смертельной опасности". Более того, на современных конференциях по долголетию и здоровому питанию дыню подают как полезный снек вместе с орехами, арбузом и темным шоколадом.
Что говорит наука о пищеварении
Человеческий организм - это совершенная система, которая за тысячи лет эволюции идеально приспособилась к употреблению смешанной пищи. Процесс пищеварения - это сложный конвейер, который начинается во рту, продолжается в желудке и завершается в кишечнике, где специальные ферменты и желчь эффективно расщепляют белки, жиры и углеводы одновременно.
Сама дыня на 90% состоит из воды и легкоусвояемых углеводов (глюкозы, фруктозы), которые быстро обрабатываются организмом.
Итак, можете смело отбросить устаревшие страхи. Наслаждайтесь дыней в салатах, с мясом или сыром, ваш организм прекрасно с этим справится, считает Скиталинская.
Вас может заинтересовать
- Какие арбузы категорически нельзя покупать
- Что полезнее для здоровья - дыня или арбуз?
- Шокирующие признаки, указывающие на опасность для здоровья от арбузов
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.