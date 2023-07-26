Розвідував оборону Київської області під виглядом студента. СБУ викрила агента РФ

Зловмисником виявився мешканець Донецької області з вищою технічною освітою, якого ворог завербував в листопаді 2022 року. З того часу він приховано збирав інформацію про місця дислокації наших воїнів на території Слов'янська.



"У зоні особливої уваги російського агента були маршрути руху колон військової техніки Сил оборони на Бахмутському напрямку. Крім того, фігурант обходив місто та знімав на камеру власного телефону наслідки повітряних атак Росії на цивільну інфраструктуру", - додає СБУ.

Фото та відео ворог використовував для підготовки нових ударів по українських об'єктах.

Фото: Готував повітряні удари по Миколаєву. СБУ викрила чергового зрадника (t.me/SBUkr)

Через деякий час зрадник вирушив до Києва, де вирішив вступити до аспірантури одного із вищих навчальних закладів столиці. Він намагався "закріпитись" в столиці й продовжити діяльність на користь ворога.

"Однак, співробітникам СБУ стало відомо про «плани» російського агента. Це дозволило поетапно задокументувати його злочинні дії і затримати у гуртожитку вищого навчального закладу, де він отримав кімнату на час вступної кампанії. При обшуках у затриманого виявлено мобільний телефон і ноутбук, які він використовував для комунікації з російською спецслужбою", - додає СБУ.