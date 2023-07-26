Разведывал оборону Киевской области под видом студента. СБУ разоблачила агента РФ

Злоумышленником оказался житель Донецкой области с высшим техническим образованием, которого враг завербовал в ноябре 2022 года. С того времени он скрыто собирал информацию о местах дислокации наших воинов на территории Славянска.

"В зоне особого внимания российского агента были маршруты движения колонн военной техники Сил обороны на Бахмутском направлении. Кроме того, фигурант обходил город и снимал на камеру собственного телефона последствия воздушных атак России на гражданскую инфраструктуру", - добавляет СБУ.

Фото и видео враг использовал для подготовки новых ударов по украинским объектам.

Фото: Готовил воздушные удары по Николаеву. СБУ разоблачила очередного предателя (t.me/SBUkr)

Через некоторое время предатель отправился в Киев, где решил поступить в аспирантуру одного из высших учебных заведений столицы. Он пытался "закрепиться" в столице и продолжить деятельность в пользу врага.

"Однако, сотрудникам СБУ стало известно о "планах" российского агента. Это позволило поэтапно задокументировать его преступные действия и задержать в общежитии высшего учебного заведения, где он получил комнату на время вступительной кампании. При обысках у задержанного обнаружены мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал для коммуникации с российской спецслужбой", - добавляет СБУ.