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Росіянка організувала схему вивезення українських ухилянтів за кордон

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Вівторок 25 липня 2023 18:39
Росіянка організувала схему вивезення українських ухилянтів за кордон Фото: росіянка організувала схему вивезення українських ухилянтів за кордон (facebook.com/ssu.chernivtsi)
Автор: Єлизавета Драбкіна

СБУ на Буковині заблокувала ще два канали незаконного переправлення українців призовного віку за кордон. Один з них організувала росіянка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління СБУ в Чернівецькій області.

Повідомляється, що одну із протиправних схем організувала громадянка РФ, яка має посвідку на постійне проживання в Україні та проживає у місті Чорткові Тернопільської області.

Зловмисниця за гроші пообіцяла чотирьом чоловікам, які підлягають мобілізації під час воєнного стану, нелегально переправити їх через держкордон поза межами пунктів пропуску до Румунії. Такий "трансфер" коштував понад 18 тисяч доларів та 5 тисяч євро.

За задумом "спецоперації" жінка повинна була привезти ухилянтів до ділянки так званого "зеленого кордону" на території Чернівецької області, а далі вони мали пішки перейти на румунський бік.

Проте успішній реалізації плану завадили правоохоронці, які затримали усіх учасників "турпоїздки".

Ще один канал переправлення для чоловіків, які хочуть втекти від призову, організував мешканець Чернівецького району. Він залучив ще двох своїх знайомих до незаконної схеми.

"Помічники" повинні були транспортувати двох "клієнтів" до держкордону, а організатор дистанційно керував їхніми діями. Така "послуга" коштувала до 6 тисяч доларів з особи.

Виконавців та ухилянтів затримали оперативники по дорозі в напрямку лінії держкордону.

Наразі трьом учасникам протиправних схем повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили ще 15 організаторів схем для вивезення ухилянтів за кордон. Серед підозрюваних - депутат Чернігівської міськради.

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