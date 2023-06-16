Військові Південної Кореї дістали з моря частину корпусу ракети КНДР

Фрагмент ракети, яку КНДР наприкінці травня намагалася запустити з розвідувальним супутником на орбіту та зазнала невдачі, дістали південнокорейські військові із дна Жовтого моря.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на Yonhap .

Південна Корея проводила заходи щодо пошуку частин ракети Півночі протягом тижня.

І ось тепер в акваторії Жовтого моря було виявлено, і піднято на поверхню першу частину ракети КНДР, що затонула, проінформували в південнокорейському Об'єднаному комітеті начальників штабів (JCS).

Для цієї пошукової операції Військово-морські сили країни задіяли спеціально підготовлених водолазів, а також 2 пошуково-рятувальні судна, підводний рятувальний човен та морський патрульний літак.

Пхеньян здійснив запуск ракети-носія "Чолліма-1" із супутником-шпигуном "Маліген-1" 31 травня. Однак спроби вивести на навколоземну орбіту ракету не вдалося, і вона впала в море за 200 км на захід від південнокорейського острова Еочхон.

Тоді ж Південна Корея почала пошукові роботи в районі падіння. Тепер один із фрагментів ракети було виявлено та ідентифіковано на дні на глибині 75 метрів.

Довжина виявленої частини - приблизно 15 метрів, що становить половину всієї ракети.

Виявлений фрагмент ракети КНДР відправлять до місця базування Другого флоту ВМС приблизно за 60 км від Сеула. Там південнокорейські та американські фахівці проведуть необхідні дослідження, які дозволять з'ясувати, як просунулися ракетні технології Пхеньяну та якого прогресу досягли ракети КНДР великої дальності.

Пошукові роботи у Жовтому морі продовжуються. Військові мають намір підняти решту частин ракети, а також сам супутник.

Спроба КНДР запустити супутник-шпигун

У Північній Кореї 31 травня спробували запустити на орбіту військовий розвідувальний супутник "Malligyong-1", проте, як повідомили тоді державні ЗМІ країни, ця операція провалилася через "серйозні дефекти".

Тим часом КНДР повідомила 4 червня, що наступний запуск буде здійснено без попередження.

США, Японія та Південна Корея зберігали підвищену готовність до реагування протягом всього заздалегідь оголошеного вікна запуску.

Додамо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив невдалу спробу Північної Кореї запустити супутник військового призначення.