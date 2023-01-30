У Пентагоні назвали країни, армії яких є бойовою силою найвищого рівня

У Пентагоні до армій, які є бойовими одиницями найвищого рівня, відносять США, Китай, Францію та РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар високопоставленого американського генерала у матеріалі Sky News .

За його словами, США більше не розглядають британську армію як бойову силу найвищого рівня. На другому ступені разом із Британією на сьогоднішній день знаходяться такі країни, як Німеччина та Італія.

"У вас немає першого рівня. Це навряд чи другий рівень", - сказав американський генерал у розмові з міністром оборони Британії Бену Воллесу.

На думку Пентагону, Лондону слід відмовитись від політики скорочення військових витрат. Проте підвищення боєздатності британських Сухопутних військ у разі знадобиться десятиліття.

За даними експертів Sky News, Великобританії для покращення становища необхідно збільшити оборонний бюджет як мінімум на 3 млрд фунтів. Зараз він становить 48,6 млрд фунтів. Також Лондон має відмовитися від скорочення чисельності армії та пом'якшити правила закупівель зброї.