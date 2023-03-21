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Розвідували позиції ППО. В Одесі спіймали двох російських агентів

Фото: СБУ затримала в Одесі двох зрадників, які розвідували позиції української ППО (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки в Одесі затримала двох інформаторів російських спецслужб. Зловмисники розвідували для ворога позиції ППО та переміщення українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

"Вони збирали розвіддані про місця розташування підрозділів Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури на території регіону. Насамперед їх цікавила інформація про переміщення колон з військовою технікою, а також позиції систем протиповітряної оборони ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, отримані відомості ворог планував використати для підготовки повітряних ударів по Одесі.

"Втім контррозвідники СБУ своєчасно викрили обох зловмисників, поетапно задокументували злочинні дії і затримали їх на спробі передачі розвідувальних відомостей агресора", - зазначено в повідомленні.

За даними слідства, ворожими поплічниками виявилися двоє місцевих жителів, серед яких - працівник комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси".

Встановлено, що російська спецслужба дистанційно завербувала їх до співпраці проти України, а в поле зору ворога вони потрапили через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлювали серед оточуючих.

Так, російські агенти комунікували з кураторами через месенджери, а дані передавали у форматі фото- та відеофайлів з описом місцевості.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів, де виявили їхні мобільні телефони, які вони використовували у злочинній діяльності.

Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру. Суд обрав їм міру запобіжного заходу - тримання під вартою. Розслідування триває.

Фото: СБУ затримала в Одесі двох зрадників, які розвідували позиції української ППО (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно в Кіровоградській області затримали шпигунку, яка збирала дані про оборонні заводи.

Додамо, також в Краматорську викрили двох подруг, які "зливали" росіянами дані про позиції ЗСУ під Бахмутом.

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